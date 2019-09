Les Montréalais peuvent bien penser ce qu’ils veulent du troisième lien, selon Gérard Deltell

Le député du Parti conservateur dans Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell, affirme que les Montréalais peuvent bien penser ce qu’ils veulent du troisième lien.

En entrevue à l’émission Là-haut sur la colline à QUB radio, mardi, M. Deltell a réagi aux propos de l’ancien maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Fernandez, à Tout le monde en parle, qui a qualifié le troisième lien de «projet démesuré», digne d’une république de banane.

«Il a bien le droit à son point de vue. [Mais] nous, les gens de Québec et nous le gouvernement conservateur, en puissance, c’est ce que l’on souhaite. On va accompagner le choix du gouvernement du Québec», a laissé tomber M. Deltell.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Gérard Deltell, sur QUB radio:

https://omny.fm/shows/l-haut-sur-la-colline-antoine-robitaille/pourquoi-g-rard-deltell-est-contre-la-taxe-carbone

L'élu conservateur a ajouté que le troisième lien est «une initiative du gouvernement du Québec, dûment élu par la population à travers la province» et que le gouvernement Legault avait clairement démontré que c’était «un engagement phare».

«Nous, comme gouvernement, comme aspirant gouvernement fédéral, on appuie et on accompagne le gouvernement provincial dans son choix», a ajouté M. Deltell.

L’environnement, talon d’Achille ?

L’animateur Antoine Robitaille a questionné M. Deltell à savoir si l’environnement était selon lui le talon d’Achille des conservateurs.

Il estime que ce n’est pas le cas, malgré ce que certains prétendent. Il a donné des explications sur le plan environnemental qui a été déposé par son chef, Andrew Sheer, en juin dernier.

«On veut miser sur la haute technologie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On veut miser sur l’initiative personnelle comme, par exemple, les gens qui ont une maison, s’ils veulent faire de la rénovation écoénergétique, on va les encourager avec un crédit d’impôt», a poursuivi le député.