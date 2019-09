Les organismes communautaires de Montréal-Nord sont sous-financés, selon un rapport

MONTRÉAL | Dans l'arrondissement de Montréal-Nord, le taux de personnes sans emploi et sans diplôme est plus élevé qu'ailleurs sur l'île, et la proportion de femmes victimes de violence conjugale est deux fois plus importante que la moyenne montréalaise. Or, les organismes communautaires de l'arrondissement ne reçoivent pas assez d'argent pour répondre aux besoins des résidents, selon un rapport.

Comparativement à d’autres territoires montréalais, la proportion de personnes défavorisée est «particulièrement élevée» chez les jeunes de 18 ans et moins, indique une étude réalisée pour l’arrondissement et la Table de quartier de Montréal-Nord.

Malgré cela, «les montants moyens par organisme attribués par les bailleurs de fonds sont parmi les moins élevés à Montréal», peut-on lire.

«Les résultats de cette étude confirment nos doutes: les organismes communautaires de Montréal-Nord sont réellement sous-financés», a déclaré la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, tout en réclamant «un rééquilibrage de la situation par les bailleurs de fonds».

Si les contributions de Centraide et des autres ministères sont assez conformes à la moyenne, le financement provenant du Programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé «s’avère nettement inférieur, toutes proportions gardées, à ce qui prévaut dans la quasi-totalité des autres arrondissements», d’après l’étude.

Le montant de financement de la mission par organisme est de 130 000 $ à Montréal-Nord, alors que la moyenne pour l’ensemble des arrondissements s’élève à 147 000 $.

Montréal-Nord a les taux les plus élevés de personnes sans emploi et sans diplôme et de familles monoparentales dans toute la métropole. De plus, 42 % de la population a un revenu annuel inférieur à 20 000 $, observe le rapport.

La proportion de femmes victimes de violence conjugale s’élève à 6,2 % à Montréal-Nord, contre 3,5 % à Montréal, soit près du double, selon un portrait dressé dans un livre blanc qui sera présenté mardi par la Table de quartier de Montréal-Nord.

On y recense aussi l’une des populations immigrantes les plus importantes de la ville. Quelque 3000 demandeurs d’asile s’y sont installés entre juillet 2017 et mars 2018, exerçant une pression importante sur les ressources.