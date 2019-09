Pénurie de main-d'œuvre: les entreprises continueront de hausser les salaires en 2020, prédit le CPQ

Les entreprises québécoises devront continuer à augmenter les salaires de leurs employés en 2020, pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, juge le Conseil du patronat du Québec (CPQ).

L'organisme, qui a regroupé divers sondages et études provenant de différentes firmes pour dresser ses conclusions, estime que les entreprises du Québec accorderont des hausses salariales moyennes de 2,8 % au cours de la prochaine année, soit légèrement plus que la moyenne nationale de 2,6 %.

Ces données sont similaires à celles de la dernière année, où les entreprises québécoises prévoyaient des hausses de 2,7 %. Celles-ci avaient cependant été de 3,1 %, bonnes pour la première place au pays, a souligné la firme Normandin Beaudry à la suite d'un sondage mené auprès de 413 employeurs totalisant plus d’un million d'employés.

«La vigueur du marché du travail et la compétition pour la rétention des travailleurs sont vraisemblablement les principales causes de cette augmentation plus élevée que par les années précédentes», a mentionné la CPQ pour expliquer les hausses salariales attendues.

Les différents secteurs d'activité ne sont pas égaux. Le milieu des hautes technologies, tout particulièrement, prévoit d'importantes hausses salariales pour les travailleurs, que les différents acteurs du milieu s'arrachent. Ainsi, des hausses de 4,4 % dans les secteurs des jeux vidéo et des effets visuels et de 3,2 % pour le service-conseil en TI, les éditeurs de logiciels et le commerce électronique sont attendues par Normandin Beaudry.

D'autres secteurs, comme les sciences de la vie et les mines et métaux, devraient aussi miser sur des hausses supérieures à la moyenne nationale afin de conserver leurs employés, estime la firme Mercer Canada.

Les propriétaires de PME de moins de 100 employés prévoient également des hausses moyennes de 3,1 %, soit un taux plus substantiel que celui des grandes entreprises.