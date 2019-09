Une deuxième chance qui l’a mené vers deux coupes Stanley

La première fois qu’il a enfilé les jambières, Bernard Parent n’a certes pas connu les débuts espérés. Rêvant à la LNH comme tout gamin de 12 ans jouant au hockey à Montréal, il a accordé 21 buts...

Les temps ont changé. De cette malheureuse première contre-performance, « Bernie » Parent a rebondi avec une coupe Memorial, deux coupes Stanley, une paire de trophées Vézina, en plus d’un Conn-Smythe. Une véritable quinte royale de 1973 à 1975 !

Parent était vénéré à Philadelphie, ville de l’amour fraternel. Comme l’indiquaient les panneaux à Philadelphie, « Only God saves more than Bernard Parent » ; le maître des jeux blancs, à l’époque, arrêtait pratiquement toutes les rondelles.

Mais il n’aurait jamais remporté une collection de trophées sans un appel inespéré de son premier entraîneur à Montréal. Celui-là même qui avait choisi de le placer devant le filet de son équipe sur la patinoire extérieure, car il était celui qui avait bouclé le plus lentement le tour de patinoire dans les tests de patins. Dix bonnes secondes derrière tous les joueurs.

Fin rapide

« Il m’avait dit en voyant mon chrono de 22 secondes : “Toi, tu vas devant le filet.” C’était la première fois que je me retrouvais avec l’équipement et des patins pour garder le but, j’ai accordé 21 buts, a raconté d’un ton amusé Parent. Après le match, l’entraîneur m’a regardé et m’a dit que je n’étais plus son gardien.

« J’étais déçu, mais je n’ai jamais oublié mon rêve. J’ai travaillé plus fort, a-t-il enchaîné. Un mois plus tard, le téléphone a sonné à la maison. C’était cet instructeur. Son gardien était blessé. Il m’accordait une seconde chance. Je me suis présenté au match. J’ai bien joué et nous avons gagné 4 à 2.

« Sans cette deuxième chance, on ne serait pas ici aujourd’hui », a témoigné avec fierté l’homme de 74 ans mardi, tout juste avant de faire son entrée au Panthéon des sports du Québec, entouré de sa famille.

Cette chance en or à l’aube de son adolescence lui a permis de participer à 679 matchs dans la LNH en terrorisant les adversaires des Flyers.

Dans ses nombreux moments de gloire, Parent affectionne particulièrement les coupes Stanley remportées aux printemps 1974 et 1975 avec ses « Broad Street Bullies ».

Mais il n’oubliera jamais ce pour quoi il a carburé dans sa jeunesse : jouer ce premier match dans la LNH. C’était le soir du 3 novembre 1965 à Chicago. Il portait alors les couleurs des Bruins de Boston, l’équipe l’ayant sélectionné à l’encan avant que les Flyers le réclament dans le repêchage d’expansion en 1967.

Vieux souvenirs

Lundi soir, au Centre Bell, Parent est replongé dans ses souvenirs d’antan. En coulisse, il a renoué avec un vieil espoir des Flyers, Jerry Price. Le paternel de Carey.

Photo courtoisie, Bernard Parent

Sélectionné en huitième ronde de l’encan 1978, Jerry Price avait côtoyé Parent lors du camp d’entraînement des Flyers.

« C’était la première fois que je le voyais depuis ce temps. Il m’a dit que j’étais son idole et on a pris une photo avec Carey. Je me souvenais un peu de lui, mais s’il avait été meilleur que son fils, je m’en serais souvenu davantage », a-t-il lancé, blagueur.