ROSE-LABERGE, Louise



Au Centre d'Hébergement de Châteauguay, le 20 septembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Louise Rose, native de Mercier et résidente de Ste-Martine depuis 1960. Elle était l'épouse de feu Réal Laberge. L'ont précédée ses soeurs Yolande, Jeannette, Marielle, Gisèle, Denise et son frère Robert.Elle laisse dans le deuil sa soeur Lucie, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis(es).La famille recevra les condoléances, en l'église de Ste-Martine, samedi le 28 septembre à compter de 12h, suivi des funérailles à 13h, sous la direction de la :www.residencemariesoleilphaneuf.comL'inhumation de l'urne cinéraire aura lieu au cimetière Chanoine-Aimé Pilon après le service.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (formulaires disponibles lors des condoléances).La famille tient à remercier sincèrement le Centre d'hébergement de Châteauguay pour les bons soins offerts à Louise ainsi que sa filleule Linda, son époux Jacques et leurs enfants Annie, Maryse et Nicolas pour s'être toujours occupé d'elle avec dévouement.