LEBRASSEUR, Jacqueline



Aux Soins palliatifs La Source Bleue à Boucherville, le 21 septembre 2019, est décédée à l'âge de 69 ans, Jacqueline Lebrasseur, épouse adorée de Robert Hamel.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Michel) et Eric (Martine), ses petits-enfants Félix, Valérie, Ariane (Guillaume) Marie-Ève, Maude et Justine, ses frères, ses soeurs et tous les autres membres de sa famille ainsi que plusieurs ami(e)s dont sa meilleure complice Jojo.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 septembre 2019, de 16 h à 20 h à la :Jackie a eu l'immense privilège de vivre ses derniers jours à la Maison Source Bleue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à cet organisme.Selon les volontés de Jacqueline, pas de fleurs svp.La famille tient aussi à remercier et souligner le travail de l'équipe des soins à domicile du CLSC de Longueuil Ouest.