OUIMET (née PAPINEAU)

Bertha



À Laval, le mercredi 18 septembre 2019 est décédée, à l'âge de 95 ans, Bertha Papineau, épouse de feu Fernand Ouimet.Elle laisse dans le deuil son fils André Ouimet (Julie St-André), ses petits-enfants Nathalie, Manon, Chantal (Robert), Sylvain, Nancy et Julien, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 29 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 21h en la chapelle du complexe.