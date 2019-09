BUREAU-BLANCHETTE



Jeanne d'ArcÀ Montréal, le 15 septembre 2019, est décédée à l'âge de 93 ans et 7 mois, Mme Jeanne d'Arc Bureau, épouse de feu M. Louis Blanchette, demeurant à l'Ile-des-Soeurs.La défunte laisse dans le deuil ses enfants Louise et Benoit Blanchette (Luce Dumont); ses petits-enfants Étienne et Roxanne Blanchette; ainsi que ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille vous accueillera à laRICHARD & PHILIBERT1350 RUE STE-MARGUERITETROIS-RIVIÈRES819-378-3838 www.richardphilibert.cale samedi 28 septembre à partir de 12h, suivi de la liturgie de la Parole à 15h en la chapelle de la maison funéraire. Par la suite, l'urne sera déposée au Columbarium Richard & Philibert.La famille désire témoigner sa reconnaissance aux personnes qui l'ont accompagnée.