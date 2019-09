MAURICE VIDAL, Rollande



Le 20 septembre 2019, est décédée à l'âge de 96 ans, madame Rollande Maurice Vidal, épouse de feu Roland Vidal (1982) et de feu Roger Lessard (1991).Elle était la mère de Pierrette (Winston), feu Pauline (Raymond), Denise et Micheline (Robert). Elle laisse aussi dans le deuil ses 8 petits-enfants, ses 13 arrière-petits-enfants, ses 5 arrière-arrière-petits-enfants, son beau-frère Donald Vidal (Léa) et sa belle-soeur Lorraine Marchand (Gilles), plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le dimanche 6 octobre 2019, de 13h à 17h à laUn moment de recueillement aura lieu vers 16h45 au salon même. L'inhumation aura lieu ultérieurement à Windsor.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois en reconnaissance des bons soins qu'elle y a reçus.