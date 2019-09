BROCHU, Paul André



À l'Institut de Cardiologie de Montréal, le 19 septembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Paul André Brochu, époux de Mme Jocelyne Laferté.Il laisse dans le deuil ses enfants Annie et Manon, ses petits-enfants Antoine, Victoria, Maxime et Maika, ses amis et toute sa famille.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Institut de Cardiologie de Montréal.La famille recevra vos condoléances le jeudi 26 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QUÉBEC, H3V 1E7au salon Les SaulesLes funérailles seront célébrées le vendredi 27 septembre 2019 à 13h30 en l'église Notre-Dame-des-Neiges, 5366, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Québec, H3T1Y2, suivra l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal ICM.