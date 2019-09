BRISEBOIS Aline (née Drapeau)



À Montréal, le 12 septembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Aline Drapeau Brisebois, tendre épouse de Monsieur Jean Brisebois.Outre son époux Jean, elle laisse dans le deuil ses enfants Louise Thémens (Georges), Francine Thémens (Claude), Michel Thémens, Alain Thémens et Jean Thémens (Brigitte), son gendre Ronald, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.Aline rejoint maintenant ses enfants Ginette et Johanne Thémens.Les funérailles seront tenues en l'église Saint-Vincent-Marie-Strambi (10815 rue Armand-Lavergne, Montréal-Nord) le samedi 5 octobre 2019 à 11h, précédée d'une heure de condoléances.