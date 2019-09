DÉNOMMÉE, Viateur



À Boucherville, le 20 septembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Viateur Dénommée, retraité du Journal de Montréal, époux de Mme Yolande Ducap.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Geneviève Pigeon), Jacques (Annie Gagnon), Sylvie (Sylvain Garceau), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Guy (Margot), sa soeur Yvonne, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 28 septembre de 15h à 16h en l'église Sainte-Famille de Boucherville.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 16h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.BOUCHERVILLE, QC, J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941