BERNARD, Huguette



À Longueuil, le 7 septembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Madame Huguette Bernard.Elle laisse dans le deuil son fils José, son petit-fils Jonathan (Margarita), Jacynthe, ses frères et soeurs feu Marie-Paul (Orelien Chouinard), Florence (Gérard St-Laurent), Jacqueline (feu Serge Suvelor), Jean-Yves, Jean-Pierre, Léa (feu Claude Larochelle) et Françoise (Léo Chouinard) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Pierre-Boucher serait apprécié en la mémoire de Huguette Bernard.