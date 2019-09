CANTIN, née LAFRANCE

Madeleine



Nous vous annonçons le décès de madame Madeleine Lafrance, survenu au Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean, le 16 septembre 2019, à l'âge de 93 ans.Épouse de feu monsieur Léopold Cantin, elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (Pierre Guérard) et Denis (Yolande Girard), ses petits-enfants Mélodie et Ève, Martin Girard ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 septembre 2019, de 10 h à 13 h 30 à la :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Laval.La famille tient à remercier l'équipe des soins du CHSLD Idola-Saint-Jean.