ARSENAULT, Guy



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de Guy Arsenault, survenu le 18 septembre 2019, à l'âge de 76 ans.Il laisse dans le deuil son fils Dominic (Lissa), ses petites-filles Rosalie et Chloé, sa soeur Claire et son frère Claude. Ses cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que ses amis très chers, sont dans la peine.Famille et amis se réuniront au salon funéraire :560 CHEMIN DU BORD DU LAC, DORVAL514-631-1511le dimanche 29 septembre entre 12h et 18 h.