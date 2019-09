LEBEAU, Guy



À l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville, suite à un dur combat contre le cancer, le 18 septembre 2019, à l'âge de 75 ans est décédé M. Guy Lebeau, époux de Mme Nicole Laforce, demeurant à Cowansville.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Martin (Caroline), ses frères et sa soeur, Luc (Lucie), Alain (Dale), Pierre (Lise), Daniel, Yvon (Annette) et Louise, ses beaux-frères et belles-soeurs, Diane, Ronald (Johanne), Normand (Virginie) et Claude, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 28 septembre à compter de 9h au salon funéraire101 RUE JEAN-BESRÉCOWANSVILLE, QC J2L 0L3450-263-1212 www.desourdy.caUn moment de recueillement suivra en la chapelle du salon à 11h30.Des dons en sa mémoire à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés. Formulaires disponibles au salon ou au www.cancer.ca