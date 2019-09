Bilan de la DPJ: hausse de 6,2% des signalements

La Direction de la protection de la jeunesse a enregistré une hausse de 6,2 % des signalements dans la dernière année au Québec.

Dans son bilan pour l’année 2018-2019, la DPJ indique avoir retenu 41 530 dossiers.

Cela s’inscrit dans la foulée de deux tragédies qui ont ébranlé le Québec entourant les décès de la petite Rosalie Gagnon, à Québec, ainsi que la petite martyre de Granby.

Les directions régionales pour la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches ont par ailleurs annoncé l’ajout de respectivement 110 et 49 ressources afin d’optimiser les interventions sur le terrain et apporter un meilleur soutien clinique.

Cette annonce a lieu alors qu’une commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse est d’ailleurs est en cours à la suite du décès tragique d’une fillette de Granby.

Plus de détails à venir...