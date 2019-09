Boule et baptême

Le 20 mai 1976, superbe journée. Je terminais un petit dîner chez mes parents dans l’est de Montréal lorsqu’un appel d’urgence changea toute la patente. Je devais me rendre tout de suite à Terre des Hommes où l’ancien pavillon des États-Unis, la célèbre boule en acier et acrylique, était la proie des flammes.

J’avais 20 ans et j’étais reporter à CJMS. Robert, mon frère, avait 16 ans et je l’ai convaincu de monter avec moi, mais nous n’avons pas vu grand-chose. En moins d’une demi-heure, le feu avait consumé tout l’acrylique, mais la structure de métal, elle, était intacte.

Je n’ai pas terminé mon enquête et mes reportages qu’une autre affectation s’ajoute. Je dois me rendre à Saint-Hubert et monter à bord de l’avion de la station pour faire la circulation puisque Denis Niquette est malade. Robert dit qu’il m’attendra à l’aéroport parce qu’il a peur de monter à bord du Cessna 172. Tout au long du trajet vers le Montreal Flying Club, je tenterai de le convaincre de monter... et j’y parviendrai.