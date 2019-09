Ce sont trois générations qui marcheront pour le climat

« C’est la première fois que j’amène mon fils faire des revendications. Je n’ai jamais moi-même participé à une marche, dit Anik Beauregard. Je le fais cette fois parce que je vois des gens dans mon entourage qui ne sont pas conscientisés, qui se désengagent de la cause environnementale et ne veulent pas fournir d’efforts ».

Les organisateurs attendent plus de 300 000 personnes au centre-ville. Des centaines de rassemblements sont prévus partout dans le monde dans le cadre du mouvement Friday for Future lancé par la jeune militante écologiste Greta Thunberg.

« On a un problème systémique. La vie d’aujourd’hui nous amène à la surcon­sommation, cite en exemple la travailleuse sociale. Pour surconsommer, les gens ont besoin de travailler beaucoup. Ils ont donc moins de temps pour se faire à manger et se tournent vers des produits suremballés dans du plastique ».

« Je me souviens, quand j’étais petite, on allait porter nos papiers dans la benne à recyclage dans le stationnement de l’épicerie parce qu’on n’avait pas encore de bac à la maison », raconte-t-elle.

« Il faut des mesures graduelles. Une taxe sur le carbone, c’est une bonne idée, il faut qu’elle augmente, suggère son père. Les billets d’avion pourraient aussi être plus chers pour compenser les émissions de carbone. Il faut payer pour polluer. Il faut aussi investir dans le transport en commun et non dans un troisième lien », ajoute l’avocat fiscaliste à la retraite.

M me Beauregard s’engage surtout pour que ses enfants puissent vivre sur une planète saine. Elle discute avec son fils de ces enjeux et souhaite qu’il en parle aussi avec ses camarades de classe. Mais son père pense que l’avenir de la planète ne concerne pas que les jeunes.

« Ça peut s’emballer rapidement. On voit déjà que la fonte des glaciers se fait plus vite qu’on pensait. La question des changements climatiques touche toutes les générations. Plus il va y avoir de monde dans les rues, plus les politiciens seront sensibles à nos revendications puisqu’ils voudront avoir des votes », soutient M. Beauregard.