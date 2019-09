Cette maison à vendre pour 3 387 000$ possède une véranda de luxe où vous voudrez passer toutes vos journées

Impossible de ne pas tomber sous le charme de cette demeure au design moderne avec une ambiance chaleureuse de maison ancestrale.

À vendre pour 3 387 000$, cette magnifique propriété a été entièrement rénovée par le promoteur immobilier Dorem Leanor. Ce dernier a donné un style parisien à cette construction de 1946 située sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine.

Les futurs acheteurs pourront profiter de six chambres à coucher et trois salles de bain. Le rez-de-chaussée offre quant à lui un concept de vie à aire ouverte avec de vastes espaces. Il y a même un boudoir et un bureau pour ceux ou celles qui travaillent à domicile.

Bien que l’entièreté de la demeure soit magnifique et somptueuse (incluant les planchers!), la pièce de résistance est sans aucun doute la véranda, où la lumière est magnifique et abondante. C’est plutôt facile de s’imaginer boire son café en lisant un livre le dimanche matin. En hiver, vous pouvez même profiter d’un foyer.

Pour plus de détails et d’images de cette maison de luxe, c’est ici.