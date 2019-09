Des coins de nature utiles et lucratifs

En collaboration avec

Les Zones d’exploitation contrôlée du Québec (ZEC), qui rassemblent 48 000 km2 de territoires de chasse, pêche et plein air, rapporteraient au Québec 1,3 milliard par an.

Cette estimation est le fruit d’une étude publiée fin août, menée conjointement par l’Université du Québec en Outaouais, l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke, l’organisme de recherche Mitacs accélération, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et le réseau des zecs du Québec. L’estimation tient compte notamment des rentrées d’argent directes payées par les familles en visite. Mais elle quantifie aussi, en dollars, leurs bénéfices environnementaux, comme le carbone séquestré par les forêts.

Situées sur les terres de l'état et administrées par des organismes à but non lucratif, les zecs facilitent l'accès au territoire des citoyens et des citoyennes en offrant un vaste terrain de jeu aux amateurs de nature.

Besoin de grand air? Avec 63 territoires de zecs établis sur plus de 48 000 km2, on peut dire que l'offre est large! Consultez Réseau Zec pour trouver une foule d'espaces à explorer