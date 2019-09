Des sorties à l’hôtel au centre-ville

Si je vous parlais du luxueux Lounge Grand Marnier ou encore du nouveau restaurant Henri Brasserie Française ou même de la boîte de nuit BLVD44... Quel serait leur point en commun? Ce sont tous des endroits nichés dans de magnifiques hôtels de la ville!

Que ce soit pour une excellente table, un bar à cocktail ou encore une nuit électrisante, les offres de ces divers établissements hôteliers comblent tous vos besoins. Voici donc trois suggestions de sorties à l’hôtel, question de découvrir ou de redécouvrir notre centre-ville.

MANGER: Le chic Henri Brasserie Française

Pour commencer en force nos découvertes gastronomiques dans les hôtels chics de Montréal, j’amorcerais mon parcours par le restaurant Henri Brasserie Française, situé dans le somptueux Hôtel Birks. Je sais, je sais, le mot «Birks» peut faire peur pour notre portefeuille... Toutefois, entre trois détours et deux cônes orange, je vous propose d’essayer leur formule brunch le week-end ou le déjeuner en semaine. Ils sont accessibles à différents budgets.

Photo Courtoisie

D’abord, juste d’y entrer, on oublie non seulement les travaux de construction, mais on se laisse aussi transporter dans un décor enchanteur parisien. J’ai remarqué, d’ailleurs, que les serveurs étaient habillés en noir et blanc, avec une main dans le dos, comme le font plusieurs grands restaurants de la Ville Lumière.

Côté bouffe, attendez-vous au savoir-faire français qui se marie parfaitement au terroir québécois. Au brunch, on trouve à la carte, beaucoup de plats, où l’œuf est en vedette: omelette aux fines herbes et cheddar, œufs à la florentine, œufs brouillés à la truffe ou encore les œufs bénédictine au homard. Sinon, pour les lève-tôt, j’aime bien le buffet Henri qui se termine à 10h. Pour 42$, café et jus frais inclus, on a droit au buffet chaud (œufs brouillés, pommes de terre rissolées, choix de trois viandes de la Ferme de Gaspor) et au buffet froid (fruits frais, yogourt nature local, sélection de charcuteries et de fromages d’ici, saumon fumé et céréales).

Mon seul bémol: les crêpes devraient prendre plus de place sur un menu aussi french! (1240 Square Phillips, Montréal)

SORTIR: Le BLVD44 Montréal toujours aussi populaire

Vous êtes dans la fin vingtaine ou début trentaine? Vous vous souvenez sans doute du défunt KoKo! Sachez que le super-club a laissé place au BLVD44, situé dans l’hôtel 10, sur le boulevard Saint-Laurent. Il s’agit du seul hôtel à Montréal qui abrite une boîte de nuit où faire la fête.

Photo Courtoisie

Comme au KoKo, on y retrouve trois espaces distincts: la salle principale, la mezzanine et la fameuse terrasse. L’endroit accueille des oiseaux de nuit de tous les horizons, des étudiants aux jeunes professionnels, en passant par les touristes curieux. Leurs soirées les plus festives se déroulent les vendredis, samedis et lundis! Oui, j’ai bien dit les lundis, car la soirée est dédiée à la musique hip-hop! Une tenue de ville est exigée, sinon, on risque fort de vous y interdire l’accès. (2108, boulevard Saint-Laurent, Montréal)

BOIRE: Le nouveau Lounge Grand Marnier

Lors des dernières festivités du Grand Prix, le Ritz-Carlton a dévoilé en grande pompe le premier salon luxueux Grand Marnier. Les Montréalais peuvent accéder à ce nouvel espace et à sa carte de cocktails tous les mercredis, vendredis et samedis soir, entre 20h et 23h. La carte suggère six mélanges (au prix de 16 $) à base de Grand Marnier, dont le Grand Margarita, le Grand Old Fashion ou encore le Grand Collins, qui est d’ailleurs mon préféré pour sa simplicité. C’est l’endroit idéal pour se retrouver en fin de soirée, le temps d’un digestif. (1228, rue Sherbrooke Ouest, Montréal)