Emmy Awards: tenues deux tons

Il y a près d’un mois, je vous ai présenté une série de looks qui juxtaposent deux couleurs. Voilà que dimanche dernier, les invitées des Emmy Awards ont défilé, reprenant cette esthétique, glissées dans de nombreuses tenues bicolores. Rouge et rose semblent un mariage heureux, presque autant que les tons sur tons qui mixent les finis différents. Le noir agit en toile de fond du blanc, de l’ivoire, du rouge et du rose. Pour les hommes, le smoking noir se fait plus clair passant de l’écru au gris, au vert, au bleu royal et au brun.

De ces silhouettes, on copie tout naturellement une chemise blanche glissée dans un pantalon noir (pailleté ?), mais aussi une blouse rouge dans une jupe rose, un cardigan rose porté à devant-dos dans un pantalon rouge, deux jaunes ou deux sarcelles, sans oublier l’originalité du gris et du brun.

Smokings Photo AFP Photo AFP Photo AFP

Smoking brun à col en pique de Prada pour Dan Levy, veste à double boutonnage ivoire sur chemise blanche Ralph Lauren (faites attention à la transparence) pour Antoni Porowski et smoking velours gris à col châle de Brunello Cucinelli pour Milo Ventimiglia.

Rouge + rose Photo AFP Photo AFP Photo AFP

Il est dommage que la robe de Vera Wang pour Taraji P. Henson laisse trop entrevoir la doublure et que nous sentions la construction de la robe Badgley Mischka de Susan Kelechi Watson, alors que la création de Brandon Maxwell donne l’impression réussie que Mandy Moore a basculé sa blouse. Mais il n’en demeure pas moins que le rouge et le rose forment un beau duo.

Rouge + noir Photo AFP Photo AFP

Vous souhaitez injecter de la nouveauté à la robe bustier sirène florale ? Il vous suffit de suivre l’approche de Richard Quinn qui a composé ce look pour Kendall Jenner. Sinon, la création Gucci pour Zoe Kazan mérite une attention alors que le drapé et les boucles sont parfaitement en effet miroir.

Noir + blanc (ivoire) Photo AFP Photo AFP Photo AFP

Gwyneth Paltrow a puisé dans les archives de Valentino, circa printemps 1963, pour choisir sa tenue aux manches à l’effet de plumes. Melanie Liburd et Kerry Washington ont réinterprété le classique haut blanc et pantalon noir, gracieuseté de Azzi & Osta Couture et Alexandre Vauthier haute couture. Il émane de ces silhouettes une désinvolture enviable !

Ton sur ton Photo WENN.com Photo AFP