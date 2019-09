CHAREST, Roland



Le jeudi 12 septembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Roland Charest, de Rigaud, époux de feu Claire Soulières.Il laisse dans le deuil ses frères Roger (Solange) et Réal, ses soeurs Fernande et Jacqueline, sa belle-soeur Suzanne, ainsi que ses neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux:RIGAUD - 450-451-4421www.aubryetfils.comle samedi 28 septembre 2019 de 14h à 16h. Une liturgie de la Parole sera célébrée vers 15h30.