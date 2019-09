DESQUILBET, Francis



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Francis Desquilbet, le dimanche 22 septembre 2019, époux de Françoise Allard. Il était le père de Johanne (Sam), Lyne et Lydie (Gino). Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Mathieu, Sakina, Kalvin, Hakim et Giuliano; ses arrière-petits-enfants Océanne et Loïck (son pote); ainsi que sa tante Renée Desquilbet, ses cousins(es) Yvette Deflorenne, Michel Grymonprez, monsieur le curé Schiltz et plusieurs autres cousins, cousines et amis en Belgique.La famille recevra les condoléances à compter de 14 heures le samedi 28 septembre 2019 au22025 ROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC H9X 0B2514-457-4440 / www.bvfc.caUn service suivra dans la chapelle du complexe à 15 heures.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.