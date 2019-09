Fini les petites bouteilles d’eau en plastique chez Familiprix

Dans le cadre de la lutte contre le plastique, la chaîne de pharmacies Familiprix abandonnera en janvier 2020 la vente de caisses d’eau embouteillée dans ses succursales à travers le Québec et au Nouveau-Brunswick.

«Notre virage écoresponsable est significatif et générera des résultats concrets permettant de retirer annuellement plus de 10 millions de bouteilles d’eau en plastique à usage unique des succursales», chiffre le président de l’entreprise, Albert Falardeau.

L’enseigne conservera toutefois la vente de bouteilles d’eau à l’unité de format de plus d’un litre «afin de répondre aux besoins immédiats et urgents de la population». Ce sont les formats de 750 ml et moins qui disparaîtront des frigidaires et des tablettes.

Familiprix est la première bannière canadienne de pharmacies à prendre une telle mesure, avance la direction. Cette dernière promet d’autres annonces similaires au cours des prochains mois. En contrepartie de cette nouvelle mesure, le détaillant souhaite installer dans ses succursales des bornes de remplissage de bouteilles d’eau réutilisables.

Par ailleurs, l’entreprise a récemment mis en place un programme d’étiquetage dans ses points de vente afin de faciliter le repérage pour les consommateurs des produits écoresponsables.

Familiprix, dont le siège social est installé dans la capitale, emploie environ 6 450 personnes à travers son réseau de 398 succursales au Québec et au Nouveau-Brunswick.