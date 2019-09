Lors du 29e Gala d’intronisation du Panthéon des sports, on a admis 11 personnalités : Mariann Domonkos – tennis de table, Ann Dow – water-polo, Fernand Marcotte – boxe, Bernard Parent – hockey, Daniel Talbot – golf, Yvan Dubois – bâtisseur en loisir et olympisme, Richard Legendre – bâtisseur en tennis, Liliane Lacroix – bâtisseuse en journalisme sportif, Pierre Pilote – hockey, Claude Potvin – bâtisseur en softball – balle rapide et Roger Saint-Jean – bâtisseur en photographie sportive.

Photos Steve Madden et Pascale Vallée