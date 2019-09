Incendie criminel à Brownsburg-Chatam: le point final à une nuit endiablée

La collision entre une fourgonnette et un immeuble qui s’en est suivi d’un violent incendie dans la nuit de mardi, à Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides, aurait été le dernier chapitre d’une virée criminelle nocturne de cinq jeunes hommes, ont révélé les autorités.

Les cinq suspects – deux adolescents, un homme de 18 ans et deux autres âgés de 23 ans – ont été épinglés sur la route 327 quelques minutes seulement après l’incendie criminel d’un ancien dépanneur, vers 2 h du matin.

Quatre d’entre eux ont été libérés sous promesse de comparaître, tandis que le cinquième est demeuré détenu à la suite de son arrestation. L’homme de 23 ans, très bien connu des milieux policiers, devait comparaître mercredi après-midi, au palais de justice de Saint-Jérôme, sous des accusations d’introduction par effraction, délit de fuite, incendie criminel, conduite dangereuse, vol de véhicule et bris de probation.

Selon ce que l’enquête policière a permis d’établir, il semble que le quintette aurait passé la fin de la soirée de lundi et le début de la nuit suivante à commettre divers délits, notamment des introductions par effraction et des vols, dans des résidences, des commerces et des véhicules.

Les crimes auraient été commis dans les secteurs d’Arundel, Lac-Supérieur, Harrington et Huberdeau.

Divers objets auraient notamment été dérobés, tels que des cigarettes, des billets de loterie, de l’alcool et de l’argent comptant.

Selon nos informations, l’incendie criminel qui a mis un point d’exclamation à cette soirée mouvementée a été allumé délibérément après que l’un des suspects eut foncé dans l’immeuble avec une fourgonnette volée.

Il semble que le conducteur s’amusait à faire crisser les pneus et aurait perdu la maîtrise du véhicule, qui est ensuite allé s’encastrer dans le bâtiment, situé sur la route du Nord.

Les cinq jeunes auraient alors décidé de mettre le feu à la fourgonnette et les flammes se sont ensuite propagées à l’immeuble.

Les suspects auraient pris la fuite à bord d’un autre véhicule et ont été interceptés un peu plus loin par des policiers de la Sûreté du Québec.