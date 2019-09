Lancement de la 4e étude MTL Trajet

MONTRÉAL | La Ville de Montréal lance la 4e étude MTL Trajet avec l’application du même nom, qui permet désormais d’identifier automatiquement le mode de transport des participants.

L’étude va permettre à la métropole de mesurer les trajets et les temps de déplacement des personnes volontaires, qu’elles se déplacent à pied, en transport en commun ou en voiture.

Le tout se fait de façon anonyme et jusqu’au 20 octobre prochain.

L’exercice, selon l’administration de la mairesse Valérie Plante, permet de «visualiser les lignes de désir des piétons, et ainsi de mieux planifier les transports en commun et d’optimiser l’aménagement urbain».

«MTL Trajet a un impact très concret. Avec les données recueillies, nous pouvons, par exemple, visualiser où il y a des problématiques liées à la vitesse des automobilistes, ce qui nous permet de cibler les réaménagements qui s’imposent, a indiqué par communiqué Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif.

«Aussi, grâce à l’application, nous pouvons constater que les usagers n’empruntent pas toujours le meilleur trajet pour atteindre leur destination dans un secteur précis de la ville. Nous pouvons alors améliorer le trajet en ajustant, entre autres, la signalisation», a poursuivi l’élu de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

«Cette année, nous avons optimisé l’application mobile. Nous pourrons identifier automatiquement le mode de transport utilisé par nos participantes et participants. La technologie se raffine pour nous permettre de recueillir encore plus de données pertinentes et d’améliorer la fluidité de notre réseau cyclable, piétonnier et routier», a indiqué François William Croteau, responsable de la ville intelligente, des technologies de l’information, de l’innovation et de la performance organisationnelle au sein du comité exécutif.