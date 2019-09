L’art de s’excuser

On s’excuse tous les jours... ou pratiquement. Souvent c’est pour une peccadille, un détail. On accroche un passant dans le métro, on essaie d’avoir l’attention de quelqu’un qui parle au téléphone ou simplement on demande de l’eau à la serveuse du restaurant.

Pour ce genre d’excuse on est d’accord que c’est plutôt une forme de politesse de langage. Beaucoup plus près d’un réflèxe que d’une réelle envie de se faire pardonner un geste.

Mais qu'en est-il du vrai «je m’excuse»? La vraie demande de pardon que nous formulons quand, avec du recul, on se rend compte que nos mots ou nos actions ont pu blesser quelqu’un?

Je me pose la question parce que je crois que l’on vit dans un époque où le «je m’excuse» a perdu ses lettres de noblesses. On ne sait plus réellement quand les gens nous le disent parce qu’ils en sentent le besoin et l’envie ou quand c’est simplement pour passer à autre chose. Passer la serviette sur un problème sans avoir à vraiment chercher la raison de la fuite.

Il est peut-être là le problème. Se servir du «je m’excuse» juste pour pouvoir passer vite à autre chose. Mais ce qui est vraiment important dans le fait de s’excuser ce n’est pas l’action en soi, mais le résultat des réflexions qui nous ont conduits jusque-là.

La remise en question, le doute, notre place et surtout nos torts dans une situation. Il faut beaucoup de travail et surtout beaucoup d’humilité pour en arriver à la conclusion que l’on devrait s’excuser. Pas s’excuser pour faire plaisir à l’autre ou pour espérer y gagner quelque chose. Juste s’excuser juste pour admettre que l’on avait tort.

Comme toujours je m’inclus là-dedans. Moi aussi je m’excuse beaucoup trop rapidement et parfois sans réellement savoir pourquoi et même sans être fautif. Je n’aime pas le conflit et je perçois souvent le «je m’excuse» comme une bonne façon d’éviter une chicane.

Alors trop souvent je m’excuse même si dans les faits ce n’aurait pas été à moi de le faire. Alors je me retrouve avec une insatisfaction doublée d’une amertume et le problème, même s’il semble réglé, ne fait que gonfler sous le tapis de mon quotidien.

C’est pour ça qu’il faut apprendre à faire attention au «je m’excuse». Ne pas le prononcer à tort et à travers simplement pour éviter le conflit. Parfois, le conflit est nécessaire. Que ce soit avec quelqu’un d’autre ou encore plus souvent avec soi-même. Se bousculer, au sens figuré bien sûr, brasser la cage de nos valeurs et remettre en question notre perception. Ensuite, quand les choses se calment dans notre cœur et dans notre tête, on range, morceau par morceau, notre orgueil et notre jugement. Et c’est lorsque tout est rangé, peut-être même mieux rangé qu’avant, qu’il est temps de prendre un pas de recul et de s’excuser à l’autre, mais surtout de s’excuser à soi.