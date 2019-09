Le sexe, les «Royals» et les Russes: l’histoire se répète

L’information n’a pas fait les manchettes, mais le Times de Londres révélait il y a quelques jours que le MI6, les services secrets britanniques, croit que le Kremlin pourrait avoir des informations compromettantes sur le prince Andrew.

Le «kompromat», comme disent les Russes, concernerait des relations sexuelles du prince Andrew avec Virginia Roberts, l’esclave sexuelle de son ami Jeffrey Epstein. Le milliardaire pédophile s’est suicidé en prison alors qu’il faisait face à des accusations d’agressions sexuelles sur des mineures. Virginia Roberts accuse le prince Andrew de lui avoir imposé des relations sexuelles non consentantes alors qu’elle avait 17 ans.

Selon les services secrets britanniques, l’information aurait été communiquée aux Russes par le shérif adjoint du comté de Palm Beach, John Mark Dougan, qui s’est réfugié à Moscou en 2016. Ce qui a mis la puce à l’oreille du MI6, c'est que Dougan a affirmé sur Facebook en juillet qu’il possédait des documents confidentiels sur Epstein et le prince que personne n’avait vus. Il travaillait pour le bureau du shérif durant l'enquête sur Jeffrey Epstein, propriétaire d'une résidence à Palm Beach. John Mark Dougan a quitté ses fonctions en 2009 pour devenir un «dénonciateur» autoproclamé de la corruption. Il s’est réfugié en Russie alors que le FBI a ouvert une enquête à son sujet.

Des investigations se poursuivent à New York, en Floride et à Paris sur divers crimes sexuels allégués de l’entourage d’Epstein. On verra bien si le prince Andrew réussira à s’en tirer. Les procureurs américains oseront-ils le mettre en cause?

Ce n’est pas la première fois que la famille royale britannique est éclaboussée par des errements sexuels d’un de ses membres. Et pas besoin de remonter aux libidineux Henri VIII et Édouard VII.

Le nom du mari de la reine Elizabeth, le prince Philip, a été évoqué dans l’affaire Profumo, le scandale de sexe et d’espionnage qui a entraîné la chute du gouvernement conservateur de Harold Macmillan en 1963. Philip aurait participé à des orgies organisées par Christine Keeler, la prostituée qui fréquentait à la fois le ministre britannique de la Défense, John Profumo, et l’attaché naval soviétique à Londres, le capitaine Yevgeny Ivanov. Le prince Philip aurait été le Masked Whip (le Fouet masqué ) dont parle Christine Keeler dans son témoignage judiciaire sur ses soirées sado-maso. Dans son livre he Naked Spy, Ivanov révèle avoir transmis à Moscou des photos pornographiques où figure le prince Philip ainsi que des documents compromettants pour d’autres membres de la famille royale, dont la reine Elizabeth. L’histoire serait donc en train de se répéter avec le prince Andrew.

Nicholas Davies, auteur du livre Queen Elizabeth II, a woman who is not amused, présente le prince Philip comme un coureur de jupons grossier qui, lorsqu’il était plus jeune, mettait constamment sa femme dans l’embarras. Lorsqu’il rencontre la princesse Elizabeth pour la première fois, en 1939, il a déjà une liaison avec l’actrice américaine Cobina Wright, à qui il a promis le mariage. On attribue à Philip une kyrielle de maîtresses, dont la fantaisiste et propriétaire de cabaret londonien Hélène Cordet. Quand elle refuse de révéler la paternité de ses deux enfants nés après sa séparation de son mari, on a supposé que Philip était le père. Le fait que, bon prince, il accepte d’être le parrain des deux enfants renforce les soupçons. Sa relation avec Hélène Cordet se serait poursuivie de longues années après son mariage avec Elizabeth.

Parmi les autres conquêtes qui lui sont attribuées, on mentionne la présentatrice de télé Katie Boyle; les comédiennes Anna Massey, Jane Russell, Zsa Zsa Gabor, Shirley MacLaine et Merle Oberon; et dans l’aristocratie, la duchesse d’Abercorn, la comtesse de Westmoreland et Susan Barrantes Ferguson, la mère de «Fergie», l’ex-femme du prince Andrew.