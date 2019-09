L'entraîneur des Stingers rempli d'espoir

MONTRÉAL | Forts d’une victoire de 37 à 35 contre le Vert & Or de l’Université Sherbrooke, la semaine dernière, les Stingers de Concordia espèrent que ce premier gain en plus d’un an leur permettra d’atteindre un nouveau plateau dans leur progression.

«Nous devons apprendre comment gagner et continuer de travailler fort», a indiqué l’entraîneur-chef Brad Collinson lors d’un entretien téléphonique.

«Je pense que la victoire contre Sherbrooke nous aide dans ce processus, a-t-il poursuivi. Nous voulons bâtir là-dessus. Il y a évidemment toujours des choses à corriger, mais pour nos joueurs, c’était bien de gagner de cette façon. Nous sommes sur la bonne voie.»

Le pilote, qui en est à sa deuxième année à la barre des Stingers, évoque une poussée offensive de 60 verges en fin de rencontre qui a permis au botteur James Santos de réussir un placement décisif.

Maintenant la première victoire acquise, Collinson espère évidemment en obtenir d’autres, même s’il veut voir avant tout sa formation poursuivre son amélioration.

«Nous voulons progresser chaque semaine. Nous jouons dans une division extrêmement compétitive. Nous voyons que Sherbrooke et McGill ont haussé leur niveau de jeu. Chaque match est important et nous nous préparons toujours comme si on jouait contre la meilleure équipe de notre conférence.»

Un gros défi

Parlant de la meilleure équipe, les Stingers n’auront pas à faire comme si de rien n’était, car ils se mesureront à la formation qui détient le premier rang du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), les Carabins de l’Université de Montréal, vendredi soir, au CEPSUM.

«Jouer contre une équipe comme celle-là, c’est toujours difficile. C’est une formation avec beaucoup d’expérience, particulièrement du côté défensif. Ils jouent très bien ensemble», a analysé Collinson.

Afin de causer la surprise contre les Bleus, l’entraîneur pourra toutefois compter sur son quart-arrière Adam Vance, qui connait une bonne saison. L’Américain est le meilleur pivot du RSEQ pour le nombre de verges par la passe avec 1092 et pour le pourcentage de passes complétées avec 62,2%.

«Quand nous avons entamé la saison, nous savions que nous avions un quart-arrière de cinquième année avec beaucoup d’expérience, a exprimé Collinson. Nous avons conçu un système offensif pour lui donner de la liberté, afin qu’il soit en mesure de montrer ses capacités athlétiques en lançant le ballon. Jusqu’à maintenant, il fait très bien et nous espérons qu’il puisse poursuivre sur sa lancée contre les Carabins.»