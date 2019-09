La croisade de Greta aura exposé un nombre impressionnant d’enragés qui ne se cachent même plus pour décliner les pires bêtises...

Je l’ai écrit à maintes reprises, s’il y a du beau –des fois – sur les réseaux sociaux, ce qui domine le plus souvent c’est plutôt le côté plus sombre. Les réseaux sociaux sont un déversoir de haine, de bêtise, de mépris.

C’est aussi un lieu où se forment des communautés d’intérêts parfois surprenantes, et déprimantes. L’ami Marc-François Bernier, l’auteur et le professeur partageait récemment son expérience « d’intrusion » parmi celles-ci :

« Pendant quelques mois j'ai fait l'expérience de suivre les pages Facebook de négationnistes du climat, d'enragés contre les médias et les journalistes, de « complotistes », d'identitaires hystériques, etc. J'en ai assez vu, lu et entendu pour savoir à quoi m'en tenir (mais je vous propose de faire l'exercice vous aussi). Ils se répètent sans fin, sans compter qu'ils ne savent presque jamais écrire comme il faut. Ce soir c'est le grand ménage Facebook. Je ne les remercie pas! »

Je les côtoie aussi pas mal étant donné que j’insiste pour que mes réseaux sociaux professionnels soient le plus ouverts possible. Toutes les inclinaisons idéologiques y sont acceptées, pour autant que l’on débatte avec respect. Je bloque manu militari les excités du bocal qui débordent du cadre.

Tenez, je félicitais hier l’école primaire que fréquente mes enfants, une école sise dans petit village en région, d’avoir préparé des activités de sensibilisation dans le cadre de la marche pour le climat qui se tiendra se vendredi. Un court vidéo qui explique la base des changements climatiques pour des enfants de cet âge, une activité de discussion avec des intervenants et une marche dans le village.

Juste parfait. Et bien sûr, je me dégagerai pour y participer. C’est la base et c’est bien fait.

Paf. V’la tu pas les enragés qui débarquent.

« Esti que t’es naïf Fortin! »

« Le plan Soros fonctionne à merveille! »

« Déjà de répondre à l'appel de Greta pour aller marcher, c'est déjà alarmiste. Ce sera un gang d'alarmistes qui y sera. »

« Un enseignement fait avec "modération" qui va être contaminé par les hystéries auxquelles elles vont être exposées lors de la marche. Une façon de devancer l'inévitable écoanxiété vers laquelle elles seront guidées tout au long de leur cheminement scolaire. »

Et je vous évite les plus délirants.

Sensibiliser ses enfants aux enjeux du réchauffement climatique c’est la base, c’est une nécessité pédagogique sur laquelle je miserais bien avant l’enseignement du multiculturalisme institutionnalisé qu’est devenu le cours d’Éthique et culture religieuse.

Voilà une bonne idée tient... Remplacer le cours d’ECR par un autre qui mise sur le sens critique, la science, la citoyenneté... Bref.

J’irai marcher avec les gens de ma région ce vendredi, car c’est un acte citoyen, parce que c’est la moindre de choses que nous puissions faire, pour ceux qui sont capables de se dégager un vendredi, afin de faire savoir à ceux qui nous entourent que les enragés ne parlent que pour eux.

J’irai marcher, car c’est un bon moment de discuter avec mes concitoyens de l’environnement, et de l’importance de cette cause au quotidien et dans les choix démocratiques que nous posons.

Aussi, et surtout, par solidarité avec mes enfants. Parce que je veux m’assurer qu’elles soient conscientisées et informées de ce qu’est le réchauffement climatique. Sans sombrer dans l’alarmisme, à la hauteur de la compréhension d’enfants du primaire.

Et, sourire en coin, pour me moquer aussi, un peu, des enragés et de leurs inepties à deux ronds, de leurs théories dignes de la terre plate, de leurs sources fallacieuses et de leur incapacité de discerner le comique du sérieux.

Car on ne débat pas avec des enragés. Ce serait l’équivalent de jouer aux échecs avec une horde de pigeons.

Surtout, on enseigne à nos enfants à discerner le sérieux du comique. Une pédagogie essentielle...