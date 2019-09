LNH: voici les espoirs québécois chez les gardiens de but

Le bassin de gardiens québécois dans la Ligue nationale de hockey (LNH) réduit à vue d’œil. Les meilleurs d’entre eux (Marc-André Fleury, Corey Crawford et Jonathan Bernier) ont tous plus de 30 ans, tandis que Roberto Luongo s’est retiré cet été.

Avec Louis Domingue, Maxime Lagacé et Samuel Montembeault, ils ne sont que sept Québécois à avoir disputé au moins une rencontre la saison dernière. Voici une présentation de ceux qui constituent le futur de la Belle Province à la position de gardien de but.

Samuel Montembeault, 22 ans (3e tour, 77e au total en 2015), Panthers de la Floride

Cette saison, Montembeault tentera de prouver qu’il a l’étoffe d’un gardien numéro 2 de la LNH. L’homme de 22 ans a disputé 11 rencontres avec les Panthers de la Floride la saison dernière, récoltant quatre victoires après avoir été rappelé en fin de campagne.

Montembeault a aussi passé du temps dans la Ligue américaine (LAH) avec les Thunderbirds de Springfield. Là-bas, il a livré des performances honnêtes marquées par 26 gains en 80 matchs répartis sur deux ans.

L’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand a de bonnes chances de se tailler un poste, puisque parmi ses rivaux chez les Panthers, seul Chris Driedger a de l’expérience de la LNH (trois matchs). Le nouvel arrivé Sergei Bobrovsky devrait être l’indélogeable numéro 1.

Olivier Rodrigue, 19 ans (2e tour, 62e au total en 2018), Oilers d’Edmonton

Olivier Rodrigue est le gardien québécois qui a entendu son nom au repêchage le plus tôt lors des cinq dernières années. Il a été la sélection la plus hâtive depuis celles de Zachary Fucale et de Philippe Desrosiers au deuxième tour de l’encan de 2013.

Rodrigue poursuit désormais son parcours dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec les Wildcats de Moncton. En 2018-2019, chez les Voltigeurs de Drummondville, il avait récolté 35 victoires en seulement 48 rencontres.

En raison de tous les changements chez les gardiens des Oilers d’Edmonton, Rodrigue pourrait être appelé plus tôt que tard. Le jeune de 19 ans a disputé quelques parties du tournoi des recrues de l’organisation albertaine cette année, mais il devra prendre un peu de masse, lui qui ne fait osciller l’aiguille de la balance qu’à 156 lb.

Alex D’Orio, 20 ans (jamais repêché), Penguins de Pittsburgh

Fraîchement diplômé de la LHJMQ, D’Orio luttera pour un poste dans la LAH avec le club-école des Penguins situé à Wilkes-Barre/Scranton. Il n’a jamais été repêché par une équipe de la LNH.

Le natif de Sherbrooke a été occupé pendant son stage junior. Étant membre des faibles Sea Dogs de Saint John, il faisait régulièrement face à plus de 50 lancers chaque jour de match.

Échangé au Drakkar de Baie-Comeau à la mi-saison, le joueur de 20 ans a connu de bons moments en récoltant 16 victoires en 23 rencontres. Il a aussi disputé un match dans la LAH.

Zachary Émond, 19 ans (6e tour, 176e au total en 2018), Sharks de San Jose

Zachary Émond est peut-être le gardien le moins connu de ce groupe, mais il pourrait en surprendre plusieurs. Membre des Huskies de Rouyn-Noranda, Émond était coincé derrière Samuel Harvey, qui était le numéro 1 de la formation depuis 2014.

Harvey parti, la place est grande ouverte pour Émond afin de laisser sa marque, lui qui a présenté d’incroyables statistiques. Il a totalisé 24 triomphes en 27 rencontres, affichant une moyenne de buts accordés de 1,73 et un taux d’efficacité de ,932, en 2018-2019.

Toutefois, les Sharks de San Jose ont de bons espoirs à la position de gardien de but, eux qui comptent sur Josef Korenar et Andrew Shortridge dans la LAH.

Kevin Mandolese, 19 ans (6e tour, 157e au total en 2018), Sénateurs d’Ottawa

Avec un Craig Anderson vieillissant chez les Sénateurs d’Ottawa, les gardiens se bousculeront aux portes pour un poste dans la LNH lors des prochaines années. Mandolese n’a que 19 ans et entame déjà sa quatrième saison avec les Eagles du Cap-Breton.

Originaire de Blainville, il a obtenu 29 gains en 50 sorties la saison dernière et pourra penser à la LAH d’ici environ deux ans. Les Sénateurs ont beaucoup jonglé avec leurs gardiens depuis quelques années, donc il ne faudrait pas écarter Mandolese du portrait trop vite, même si la concurrence sera féroce.