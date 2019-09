«Mon fils»: jouer sobrement la schizophrénie

Ni un «freak show», ni un conte de Walt Disney. Voilà comment Anne Boyer et Michel d’Astous décrivent leur nouvelle série Mon fils, qui amènera son lot de scènes-chocs, mais pas caricaturales, promet-on, sur Club illico à compter du 12 mars 2020.

En ce sens, Antoine L’Écuyer, qui personnifie le jeune Jacob de l’âge de 18 à 22 ans dans le récit, a été bien outillé pour rendre adéquatement à l’écran les multiples tempêtes que traversera le garçon en raison de son état.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Au même titre que les auteurs ont consulté psychiatres et psychologues pour guider l’écriture de Mon fils, L’Écuyer a échangé à plusieurs reprises avec le psychiatre émérite Pierre Lalonde, spécialisé dans la schizophrénie chez les moins de 30 ans, a-t-il confié à l’Agence QMI lors d’une visite de plateau qui s'est tenue au début du mois, à Longueuil.

«J’aurais pu me payer le "trip" de "jouer un fou", a noté le comédien. Mais la production a bien encadré le travail de recherche. Je parle avec des spécialistes, qui m’expliquent bien comment se passe une crise, une psychose. Ça va parler à des gens qui ont cette maladie. C’est vraiment plus proche de nous qu’on pense. Chaque personne connaît au moins une personne qui est touchée de près ou de loin par la schizophrénie.»

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

«C’est une souffrance innommable. Ça prend beaucoup d’humilité à un acteur pour aller là-dedans sans faire un "show"», a renchéri Élise Guilbault, dont le personnage de la maman, Marielle, luttera de toutes ses forces pour soutenir sa progéniture envers et contre tout dans son apprivoisement de la maladie.

«C’était important: on ne voulait pas une "bibitte" à laquelle on ne pourrait pas s’identifier, a précisé Michel d’Astous au sujet de Jacob. Au départ, on le sent fragile, dans une position de grande détresse, mais on ne voulait pas le camper dans un milieu complètement défavorisé ou dysfonctionnel, comme le veut souvent le cliché.»

«La thématique était très artistique. Comment tu illustres une psychose, la maladie mentale? J’ai fait beaucoup de recherches, vu des films qui en traitaient, regardé des photos psychédéliques. J’avais un souci de réalisme», a relaté de son côté Mariloup Wolfe, réalisatrice, dont le père est psychiatre, et qui a pu visiter des institutions psychiatriques pour mieux orienter son travail.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Inimaginable

Lorsque s’ouvrira Mon fils, on fera donc la connaissance d’un Jacob jusqu’alors «parfait», sportif et populaire auprès des filles.

Ses parents, Marielle et Vincent (Patrice Godin), sont séparés depuis environ deux ans lorsque la schizophrénie se déclare chez Jacob. On comprendra que le départ du papa, additionné à une consommation de drogues (cannabis, amphétamine), a peut-être un rôle à jouer dans l’état de l’adolescent, lequel aura également des répercussions sur sa sœur de 16 ans, Laurence (Émilie Bierre), son amoureuse et ses amis.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

On fera en outre la rencontre du personnel hospitalier qui prendra soin de Jacob à l’aile psychiatrique, où résidera notamment un patient incarné par René Richard Cyr.

Le jeune adulte traversera toutes les étapes pouvant secouer l’existence d’une personne schizophrène: le déni, la peur d’être «repéré», le refus de se médicamenter, les rechutes. Mon fils soulèvera même l’aspect juridique que peut entraîner un tel drame, en posant la question: peut-on forcer quelqu’un à recevoir des soins malgré lui?

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

«Quand tu te retrouves avec ton enfant à la cour, et que tu risques de le perdre à jamais, parce qu’il peut le prendre comme une énorme trahison, tu ne peux pas croire que tu te rends aussi loin. Et le jour où tu appelles la police parce que tu considères que tu n’es plus en sécurité dans ta maison... Quand tu as des enfants, ce n’est pas le scénario que tu imagines», a analysé Michel d’Astous.

On sait déjà que l’intrigue sera conclue au bout de ces six heures en montagnes russes, ce qui fait de Mon fils la fiction la plus courte jamais écrite par le tandem Boyer-d’Astous, à qui on doit aussi, entre autres, L’heure bleue, Nos étés et Yamaska, et qui produit avec sa boîte Duo Productions.