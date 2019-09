Scheer vante son crédit d'impôt sur les rénovations vertes

SAGUENAY | Le chef conservateur Andrew Scheer a insisté mercredi sur sa promesse d’instaurer un crédit d’impôt de 20 % sur les rénovations d’habitations vertes s’il est porté au pouvoir.

M. Scheer a détaillé cet engagement au lendemain de celui, ambitieux, des libéraux de se doter d’une cible de zéro émission nette de carbone d’ici 2050. Face à cela, le chef conservateur a voulu se présenter comme plus «réaliste».

«Notre plan pour l’environnement a beaucoup de détails, de chiffres et de mesures pour montrer comment on va atteindre les cibles [pour 2030] et avec le plan de Justin Trudeau, on recule», a-t-il lancé au cours d’un arrêt de campagne dans la circonscription de Jonquière, à Saguenay.

Le plan environnemental des conservateurs a été accueilli avec scepticisme par de nombreux observateurs lors de son dévoilement en juin, de la même façon que l’objectif 2050 des libéraux mardi.

Les conservateurs soutiennent toutefois avoir plus de crédibilité sur ce front que leurs rivaux. Avec le crédit d’impôt annoncé mercredi, les troupes d’Andrew Scheer estiment que les Canadiens pourront économiser jusqu’à 3800 $ en rénovations chaque année.

Ce crédit pourra s’appliquer à toute rénovation écoénergétique de plus de 1000 $, et ce, jusqu’à concurrence de 20 000 $.

Selon les chiffres avancés par les conservateurs, les bâtiments contribuent pour 12 % des émissions du Canada.