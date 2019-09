Stupéfiants sur le chantier de la Romaine: 200 interventions depuis l’ouverture du chantier

Hydro-Québec poursuit ses efforts pour lutter contre les stupéfiants au complexe hydroélectrique de la Romaine, sur la Côte-Nord. La société d'État a été appelée à intervenir à 200 reprises depuis l'ouverture du chantier en 2009.

Des actions sont menées pour éliminer la consommation, la possession ou le trafic de drogue. Depuis 2009, une trentaine de travailleurs ont dû être expulsés, notamment en raison des stupéfiants.

Il y a beaucoup d’efforts déployés sur le terrain au niveau de la prévention. Les travailleurs qui pourraient souffrir d’isolement en raison de l’éloignement du site ont des ressources à leur disposition.

«C'est important pour nous de leur offrir les services dont ils pourraient avoir besoin et c’est ce que l’on fait. Travailleurs sociaux, lignes d'écoute avec des psychologues», soutient Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec.

Moyens pour lutter

La société d’État dispose d'agents qui ont des moyens de lutter contre les stupéfiants.

«La consommation et la présence simple de drogue au chantier et au campement de la Romaine, c'est tolérance 0 pour nous. Nos constables ont les moyens qu'il faut pour intervenir et oui on procède à des saisies et des arrestations. Nos agents sont en mesure de monter un dossier et recueillir la preuve qui pourrait être directement déposée au DPCP», ajoute M. Labbé.

Hydro-Québec collabore aussi avec les corps de police en la matière comme la Sûreté du Québec et la GRC.

«Le chantier Romaine, c’est un microcosme. C’est donc un petit échantillon de la société. Dans la société en général, malheureusement, il y a de la consommation de stupéfiants et on en retrouve aussi au chantier de la Romaine. On mène une lutte de tous les instants. On a parlé de prévention, on a parlé de répression. Sur ces deux fronts-là, on essaie d’endiguer le problème», précise le porte-parole.