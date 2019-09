Toujours aussi peu d’hommes enseignants

L’écart entre les genres au sein de la profession enseignante demeure important : malgré une légère amélioration l’année dernière, on compte aujourd’hui 5500 femmes de plus, mais 600 hommes de moins dans les écoles du Québec par rapport à 2010.

Des données publiées par le ministère de l’Éducation à la suite d’une demande d’accès à l’information révèlent en effet que le nombre d’enseignantes, en tenant compte du personnel permanent et non permanent, est passé de 94 614 lors de l’année scolaire 2010-2011 à 100 154 en 2017-2018.

La situation semble toutefois être en voie de s’améliorer : on comptait 426 enseignants masculins de plus en 2017-2018 par rapport à l’année précédente. Mais pendant ce temps, 2627 enseignantes se sont ajoutées, une hausse plus marquée.

En enseignement secondaire, c’est plutôt une baisse qui a été observée : on compte au tableau 2153 femmes de moins, et 1374 hommes de moins en 2017-2018 que sept années auparavant.

En revanche, au niveau primaire, on dénombrait à la dernière année de référence près de 1500 enseignants de sexe masculin de plus qu’en 2010-2011.

Selon Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), ces données montrent qu’il y a encore beaucoup à faire pour valoriser et rendre la profession plus attrayante, notamment pour les hommes.

« C’est une profession à prédominance féminine où on n’a jamais réglé en matière d’équité salariale. Les conditions sont de plus en plus difficiles et les enseignants ne sont pas payés à leur juste valeur », regrette-t-elle.