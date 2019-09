Un nouveau sous-ministre dans la mire de la libérale Marwah Rizqy

Plusieurs mois auparavant, lui et sa consœur Iris Montini ont travaillé à élaborer une solution dans la foulée du recours collectif sur les frais scolaires facturés en trop aux parents.

On avait convenu que la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) rembourse à l’ADIGECS certaines dépenses encourues pendant l’exécution de ce mandat.

Selon le président de la FCSQ Alain Fortier, l’ADIGECS aurait été rapidement avisée, d’abord verbalement, et plus tard par écrit, qu’il lui faudrait plus de détails.