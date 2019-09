CAZELAIS, Me Pauline, avocate



À Montréal, le 8 septembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée Maître Pauline Cazelais, avocate.Elle laisse dans le deuil ses frères, Charles (Lise Morin) et Guy (feu Jeanne-Mance), ses neveux et nièces, Pierre (Claudette), Michel, Robert (Marilyn), André (Johanne), Marc (Annie) et Nathalie (Rénald), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 28 septembre 2019 de 13h30 à 16h à la:Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16h en la chapelle de la résidence funéraire.Nous vous sommes reconnaissants pour votre présence.La famille