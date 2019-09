À la rue pour un kilo de coke

L’Unité des produits de la criminalité du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a saisi un kilo de cocaïne — d’une valeur d’environ 50 000 $ — et 28 615 $ en argent comptant à l’intérieur d’un coffre-fort situé dans le garage des parents de Giuseppe Grasso, plus tôt cet été.

L’accusé de 50 ans a juré aux policiers que son père de 81 ans, qui serait « très malade », et sa mère de 80 ans « ne sont pas au courant de ses affaires criminelles » et qu’ils ignoraient ce que le coffre-fort contenait.

En 2012, Grasso avait été condamné à une peine de deux ans moins un jour de prison après que les policiers ont trouvé de la cocaïne, du cannabis et un revolver dans la chambre qu’il disait occuper à la résidence familiale.

La police avait également saisi plus d’un demi-million de dollars et d’autres armes à feu dans une maison dont il était propriétaire.

Le couple d’aînés n’est cependant accusé de rien et ne l’a pas été non plus en 2012.