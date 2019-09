Auston Matthews dans l’embarras : d’autres détails dévoilés

L’agente de sécurité ayant déposé une plainte contre l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a mentionné que le père du hockeyeur avait fermé sur l’incident impliquant son fils, ce qui a incité la femme de 33 ans à avertir les policiers.

D’après son témoignage filmé que le site The Athletic a pu obtenir copie, Fayola Dozithee a discuté du cas en question avec un membre du service de police de Scottsdale, affirmant qu’elle se trouvait dans son véhicule pendant un quart de travail quand elle a aperçu Matthews et ses amis visiblement en état d’intoxication. Lorsque les hommes ont tenté d’entrer à l’intérieur de sa voiture, elle aurait confronté le groupe pour leur dire de ne pas s’exécuter. Peu après, le joueur des Leafs a baissé ses pantalons avant de saisir ses fesses – avec ses sous-vêtements sur lui – au moment de se diriger vers le complexe de condominiums que Dozithee surveillait.

Pourtant, celle-ci n’avait pas initialement l’intention de porter plainte, mais les prétentions du père de Matthews à l’endroit du responsable de la bâtisse l’interrogeant à ce propos l’ont convaincue d’agir. Précédemment, un ami du patineur aurait imploré l’agente de ne pas communiquer avec le gestionnaire du complexe concernant l’incident.

«Vous niez le tout et votre père arrogant fait comme si vous étiez Jésus et que vous n’avez pas commis une telle chose. Il n’avait d’ailleurs aucune réponse quand il a reçu les extraits vidéo [des caméras de surveillance]. Il ne disait rien», a-t-elle expliqué, précisant que le père avait tenté de justifier le geste de Matthews, indiquant que le numéro 34 aurait tenté à sa façon de vérifier s’il avait bel et bien affaire à une agente de sécurité.

Pas de soucis

Le joueur d’avant aurait de son côté dit qu’il ne se préoccupait nullement de la possibilité d’être appréhendé lors de la survenue des événements au printemps.

«Ils étaient en état d’ébriété, mais je leur ai demandé de me ficher la paix, a-t-elle aussi déclaré lors de cet entretien d’environ une demi-heure. Vous ne vous approchez pas d’une femme à 2 h du matin en pensant que ce serait plaisant de voir sa réaction en entrant dans son auto. Ils étaient trois, j’étais seule. Ils auraient pu me faire n’importe quoi, je me trouvais dans une situation désavantageuse.»

Ainsi, c’est entre autres pour assurer sa crédibilité que la plaignante est allée de l’avant contre Mathhews, arrêté pour avoir troublé la paix publique le 26 mai.

«Ils m’ont qualifiée de menteuse et je me sens offensée. Maintenant, je suis frustrée et c’est mon objectif de prouver à cet homme [le père de Matthews] que son fils a effectivement fait cela», a-t-elle émis.

Enfin, la trentenaire se dit soutenue par le syndicat des copropriétaires du complexe, puisque les «résidents concernés représentaient déjà un problème».