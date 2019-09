Céline Dion se démaquille dans son nouveau clip

Au lendemain de l’annonce du report de tous ses spectacles au Centre Bell, Céline Dion a lancé, jeudi sur sa chaîne YouTube, son nouveau vidéoclip pour la chanson «Imperfections».

Dans les images, on peut voir la «nouvelle» Céline participer à des séances photo mode, mais au milieu de la vidéo, elle commence à se démaquiller.

À la fin du clip, elle apparaît le visage sans maquillage, avec un sourire évocateur et le regard lumineux.

«I got my own imperfections» [«J’ai mes propres imperfections», NDLR], clame la star dans cette plus récente chanson.

Régulièrement critiquée sur son physique et ses choix vestimentaires, la chanteuse ne semble pas s’en offusquer.

De nombreux admirateurs de Céline Dion devront patienter deux mois de plus qu'espéré pour renouer avec leur idole, evenko ayant annoncé mercredi soir que quatre de ses six spectacles prévus à Montréal dès jeudi ont dû être repoussés en novembre prochain.

La chanteuse a été forcée de prendre cette décision en raison d'un virus à la gorge l'empêchant de monter sur scène.