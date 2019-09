Comment dire non à un amant qui refuse de s’engager?

Je m’adresse à « Une amoureuse blessée ». En utilisant le titre de sa lettre, j’espère lui donner envie de me lire, moi qui ai vécu une situation similaire à la sienne. En couple depuis plus de 30 ans avec un homme que j’avais connu au secondaire, je menais la vie remplie d’une mère de famille qui travaille à l’extérieur et qui fait tout dans la maison.

Le quotidien me prenait tellement que je me suis peu à peu éloignée de mon mari jusqu’à ce que notre sexualité soit au plus bas. Puis un jour, j’ai fait la connaissance d’un homme qui a réveillé mes sens et je suis tombée dans le piège. Même si, comme dans son cas, il m’avait dit dès le départ qu’il ne briserait jamais un mariage auquel il tenait pour une autre femme.

J’ai accepté cette condition, certaine que les papillons dans le ventre allaient vite me quitter, mais ils ne me quittèrent jamais. De son côté, il a rompu avec moi à quelques reprises devant mon insistance à vouloir tout partager avec lui. Mais chaque fois qu’il revenait vers moi, c’était aussi beau qu’au premier jour, et je succombais à ses charmes.

Je me suis rendue malade à force de m’humilier pour lui. Il n’a jamais quitté sa femme. Mon mari a malheureusement découvert l’affaire grâce aux confidences d’un proche. Il ne l’a pas pris et m’a quittée sur-le-champ. Nos enfants, même presque adultes, ne m’ont pas pardonné sur le coup d’avoir fait un tel affront à leur père.

Aujourd’hui, vingt ans plus tard, c’est une femme âgée et souvent encore triste qui vous dit : fuyez cet homme qui n’est dans votre vie que pour satisfaire son instinct de séducteur. La preuve de ce que j’avance, vous la donnez vous-même quand vous écrivez « ... qu’après trois ans de fréquentations, il peut passer des semaines sans me donner de nouvelles et ne rapplique que quand le besoin physique se fait sentir. »

En vieillissant, mes enfants ont fini par comprendre et pardonner, mais pas mon ex, qui est demeuré meurtri à jamais. L’autre, lui, il continue sa petite vie tranquille pendant que moi, je pense encore à lui. Ne faites pas comme moi, c’est trop dur à vivre.

Autre amoureuse blessée

C’est bien de donner des conseils aux autres pour leur éviter des souffrances, mais qu’est-ce qu’il va falloir vous dire à vous pour que vous sortiez enfin du cercle maléfique dans lequel vous êtes encore enlisée autant d’années après les faits ? Ce n’est pas normal de laisser à quelqu’un d’autre un tel pouvoir sur soi-même. Tout comme il n’est jamais trop tard pour se donner la chance de rebondir. Avec l’aide d’un(e) thérapeute, accordez-vous cette possibilité d’un avenir meilleur, puisque vous le méritez.