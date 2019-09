BERNIER (née Trahan), Léonie



Au CHSLD Des Deux-Rives, le 24 septembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Léonie Trahan, épouse de feu Rolland Bernier.Elle laisse dans le deuil son fils Patrice Pharand, ses deux soeurs, Antoinette et Rosanette, neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 28 septembre à 13h30, en l'église de La Purification (445 Notre-Dame, Repentigny). La famille recevra les condoléances à l'église dès 12h45.