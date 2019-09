Dans la bulle d’Ingrid St-Pierre

On promettait «une bulle éphémère pour une artiste totale» à l’occasion de la première montréalaise d’Ingrid St-Pierre, jeudi, au Théâtre Outremont. Parole tenue!

Dans la salle sombre, des bruits d’oiseaux ont vite laissé place à des sonorités du fond des mers. Devant une fenêtre donnant sur des projections d’eau, Ingrid St-Pierre s’est installée seule au piano pour lancer les premières notes d’À la mer, tirée de son dernier effort Petite plage.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Introduction parfaite pour ce spectacle tout spécial pour l’artiste de 33 ans, qui signe une belle renaissance avec ce quatrième album. Après un surmenage à la suite de la naissance de son fils et une sérieuse remise en question face à sa carrière musicale, St-Pierre a décidé de revenir autrement. Et force est d’admettre que ça lui va bien.

Après une T’sé tirée de son premier opus Ma petite mam’zelle de chemin, la chanteuse a salué discrètement le public attentif avant d’être rejointe par ses musiciens Laurie Torres (basse, claviers), Vincent Carré (percussions, claviers), Camille Paquette-Roy (violoncelle, piano) et Liu-Kong Ha (percussions, claviers).

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Le spectacle a pris du dynamisme pour la pièce Tokyo Jellybean, au point où St-Pierre s’est levée à plusieurs reprises du banc de son piano pour mieux suivre le rythme. Pas question d’ailleurs de rester assise pour Les joailliers!

«Est-ce que je peux être honnête? J’étais morte de trouille. Et là, je suis tellement contente d’être ici, pour vrai! Je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie!» a chuchoté l’auteure-compositrice-interprète, visiblement émue.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Avec aisance, St-Pierre a alterné entre blagues et jolies anecdotes pour situer les 63 rue Leman, La planque à libellules et Les ex. «Aujourd’hui, c’est une journée spéciale. Mon fils a dormi 12 heures», a-t-elle ricané avant de jouer l’apaisante Les éléphants Massaï.

Des invités de marque

Après une courte entracte, Ingrid St-Pierre est revenue toute en douceur avec la jolie Ficelles. Si le public commençait à s’interroger sur les invités de la soirée, il a pu combler sa curiosité en voyant Dany Placard débarquer sur scène.

«Je suis tombée en amitié avec ce grand gars. Je vais chanter avec lui une chanson à mon fils. C’est pour lui que je vais aller marcher demain au rassemblement pour le climat», a-t-elle dit en introduction à La lumineuse. Superbe moment.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Ingrid St-Pierre a également accueilli Heartstreets et Frannie Holder pour interpréter la dansante Sac banane. Cette dernière est aussi restée sur scène pour dévoiler leur touchante composition commune, Bercer.

Si ce tout nouveau spectacle a surtout mis de l’avant les pièces de l’album Petite plage, il a aussi permis à St-Pierre de revisiter des pièces phares de son répertoire comme Place Royale et Deltaplane. Comme dans une bulle douce, apaisante. Comme promis.