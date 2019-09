Dernière journée de consultations sur l’impact des pesticides

MONTRÉAL | Les dernières audiences publiques sur l’impact des pesticides sur la santé et l’environnement auront lieu jeudi à l’Assemblée nationale du Québec.

Ces dernières consultations se dérouleront de 11 h 30 à 18 h, jeudi.

Des représentants de l’Union paysanne, du Pôle d’excellence en lutte intégrée du Centre local de développement des Jardins-de-Napierville, de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, de Parkinson Québec, de l’Union des producteurs agricoles ainsi que le professeur Jacques Brodeur, titulaire au département de sciences biologiques de l’Université de Montréal, seront entendus au cours de la journée.

Les consultations ont débuté le 23 septembre. Au total, une vingtaine de groupes et intervenants ont ainsi pris la parole sur l’impact des pesticides sur la santé et l’environnement, mais aussi sur les pratiques de remplacement innovantes dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation.