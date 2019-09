Des exploits populaires jusqu’au Japon

L’association entre Yu Sato et les Remparts de Québec semblait toute naturelle avant même que le Japonais ne devienne la propriété du club junior majeur. C’est que son père Hideaki Sato a longtemps admiré les prouesses de Patrick Roy du temps qu’il défendait les couleurs du Canadien et de l’Avalanche du Colorado. Voilà qu’il pourra rencontrer son idole vendredi à l’occasion de l’ouverture locale au Centre Vidéotron.

Papa Sato était attendu jeudi soir à Québec pour assister aux débuts de son fils dans la LHJMQ après que celui-ci eut soigné une blessure au poignet ayant retardé sa rentrée, le week-end dernier.

Un long voyage depuis la préfecture de Saitama, à une trentaine de minutes de Tokyo, mais qui restera sans doute gravé dans la mémoire du paternel alors que fiston est le deuxième représentant du pays du Soleil levant à chausser les patins dans le circuit junior québécois.

La culture Roy en sol japonais

Affiches, figurines et jambières KOHO de l’ancien gardien étoile désormais à la barre des Remparts, son empreinte dans le monde du hockey a dépassé largement les frontières de la Ligue nationale, comme en témoignent les souvenirs du père du numéro 8.

« Je suis un partisan de Patrick Roy depuis maintenant 30 ans et j’ai des posters et des figurines à son effigie », lance sans détour Hideaki Sato dans un échange de courriels avec Le Journal. Le paternel est lui-même entraîneur au hockey mineur dans sa ville natale, dirigeant son fils plus jeune.

« Son style papillon et son style agressif étaient très populaires au Japon. Le hockey est un sport mineur au Japon et il est difficile d’avoir accès aux matchs à la télévision. Pour voir à l’œuvre Roy, j’achetais des cassettes vidéo depuis l’Amérique du Nord pour regarder les matchs de la LNH diffusés sur des canaux payants. Patrick Roy est toujours l’un des plus célèbres gardiens au Japon. »

M. Sato s’est d’ailleurs rappelé que les jambières KOHO portées par le « 33 » avaient la cote en sol nippon lorsqu’il était toujours actif.

« Je travaillais dans un magasin de hockey et à cette époque, KOHO avait lancé la réplique des jambières de Patrick Roy, lesquelles sont devenues très populaires au Japon », a-t-il écrit.

Malgré la participation du membre du Temple de la renommée aux Jeux de Nagano, en 1998, à quelques heures de chez lui, le paternel a dû abandonner son rêve de le voir jouer en personne. « Pour moi, Équipe Canada était la Dream Team ! Les billets étaient très chers et tous vendus, et comme j’étais jeune, je n’avais pas l’argent nécessaire. Je me souviens quand même que j’attendais près de l’aréna. »

Famille fière Photo courtoisie Si l’entraîneur-chef des Remparts a occupé une place importante chez la famille Sato, l’attention de papa est désormais tournée vers le jeune Yu qui amorcera vendredi soir un long chemin dans l’espoir d’évoluer un jour dans la LNH après des séjours en Russie et en Finlande. Papa Sato éprouve une grande fierté en relatant le parcours de son fils de 17 ans.

« Mon fils a commencé à l’âge de trois ans [...] Comme c’est un sport mineur dans notre pays, il ne pouvait pratiquer qu’une fois par semaine. On partait donc tôt le matin pour revenir tard le soir à la recherche d’un lieu d’entraînement.

« Je crois que mon fils a beaucoup de pression, mais notre famille veut qu’il s’amuse à jouer au hockey. Il a travaillé fort pour se rendre où il est. »

« Content qu’il soit là »

Nerveux et excité à l’idée de briser la glace devant environ 10 000 personnes, le joueur a rendu hommage à son premier coach.