Diop est sorti de l’ombre

Clément Diop en est à sa seconde saison avec l'Impact, mais on savait bien peu de choses de lui, c'est pourquoi on peut dire que le gardien réserviste est un peu sorti de l'ombre grâce à ses performances en finale.

Le Français de 25 ans a offert une solide prestation dans les deux matchs contre le Toronto FC et a été drôlement efficace dans la séance de tirs au but qui a déterminé le gagnant.

Mais on a tendance à oublier qu’il a également permis à son équipe de soutirer un verdict nul de 2 à 2 lors du match aller du quart de finale contre le York 9. Sans lui, c’était possiblement une défaite puisque l’équipe n’avait pas disputé un match bien inspiré.

Il a ensuite obtenu un blanchissage dans des conditions très difficiles lors du match retour de la demi-finale à Calgary, effectuant trois arrêts tous très spectaculaires.

Peu joué

Diop, qui est un peu réservé mais fort sympathique, reconnaît qu’il part de loin dans l’œil du public.

« Je n’ai pas beaucoup joué alors c’est sûr que je n’ai pas été beaucoup vu et jugé sur mes performances.

« C’est sûr qu’hier [mercredi] je suis un peu sorti de l’ombre et ça me fait plaisir. On verra pour la suite. »

Brillant au bon moment lors du match de mercredi, le gardien parisien d’origine sénégalaise a été porté par ses coéquipiers à la conclusion de la rencontre, un geste qui lui a fait plaisir.

« Je ne l’avais jamais encore vécu. Ça m’a touché d’avoir le soutien de mes coéquipiers. »

Spider-man

Samuel Piette a lancé des fleurs à l’endroit de son coéquipier, le comparant à un superhéros bien connu.

« C’est un gardien incroyable, je l’appelle Spider-man. Il est très athlétique, n’a pas froid aux yeux et il se jette partout.

« Il nous a sauvés et a été un héros pour nous. Il travaille très fort chaque jour et c’est dommage parce qu’on ne peut mettre qu’un gardien sur le terrain à la fois. »

Selon le milieu de terrain québécois, Diop a ce qu’il faut pour voir plus d’action.

« Il mérite plus de temps de jeu. Je ne dis pas qu’il faut enlever [Evan] Bush, mais c’est un très bon gardien de niveau MLS qui peut être numéro un. »

Sans rien enlever à Bush, ça serait tout de même intéressant de voir ce que Diop peut faire en disputant quelques matchs d’affilée.

Pas de gloire

Diop, on le mentionnait, est un homme réservé et décontracté, ça explique pourquoi il ne recherche pas nécessairement les projecteurs.

Pour lui, et c’est un discours qui revient souvent au foot, l’équipe passe toujours en premier.

« Je ne pense pas à faire la différence individuellement, je veux juste qu’on gagne.

« Je vais être honnête, moins j’en ai à faire, le mieux je me porte. J’ai pu tirer mon épingle du jeu, mais si on avait gagné 1 à 0, ça aurait été parfait aussi. »

Bien finir

Par ailleurs, l’Impact n’a plus que deux rencontres à disputer en MLS avec les visites d’Atlanta et des Red Bulls de New York, ce dimanche et dimanche prochain.

« On veut bien terminer la saison, pourquoi ne pas se qualifier pour les séries, a lancé Piette. Ce n’est pas impossible et ce qu’on a fait hier nous prouve que rien n’est impossible et que tout est encore à jouer. »

Ce n’est pas impossible, mais ça sera compliqué. L’Impact est 9e avec 37 points et accuse un retard de cinq points sur le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, détenteur de la 7e position, la dernière qui donne accès aux séries.