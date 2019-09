Elizabeth May réitère son opposition aux oléoducs et aux gazoducs

MONTRÉAL | À 24 h de la grande mobilisation prévue à Montréal, la cheffe du Part vert a fait une première visite dans la métropole pour la campagne, une occasion pour elle de réaffirmer son intention d’annuler le projet d’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain de 13 milliards $, au profit d’une importante stratégie de transformation vers l’économie verte.

Aux côtés de ses candidats vedettes Daniel Green et Pierre Nantel, Elizabeth May a réitéré son engagement de réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et à atteindre l’objectif zéro émission d'ici 2050.

«Ces objectifs ne sont pas facultatifs, a-t-elle souligné. Ce sont les réductions nécessaires pour limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 degré Celcius, niveau au-delà duquel nous risquons un réchauffement climatique irréversible et l'extinction de millions d'espèces, dont la nôtre peut-être.»

Pour y arriver, elle croit à son plan de transition pour la transformation rapide du réseau de distribution électrique existant en un réseau électrique intégré à l'échelle nationale à haut rendement capable de transporter efficacement des charges électriques élevées et d'accueillir de nombreuses sources diverses d'énergie électrique renouvelable.

«Il s'agit d'un projet d'unité nationale [qui] rassemblera toute la population au moment où le pays passera rapidement des combustibles fossiles à une économie axée sur l'énergie propre et renouvelable», a-t-elle ajouté.

Selon le plan des verts, toute l'électricité du Canada proviendra de sources renouvelables d'ici 2030. En l’occurrence, il suppose l'élimination des génératrices au diesel au pays, notamment dans les collectivités éloignées et nordiques.

Pour sa part, le chef adjoint du Parti vert et candidat dans Outremont, Daniel Green, a tiré à boulets rouges sur le projet GNL-Québec, qui nécessite des investissements de 10 milliards $ pour la construction d’un gazoduc de plus de 700 kilomètres à partir de l’Ontario jusqu’à une future usine de liquéfaction du gaz naturel au port de Grande-Anse, à Saguenay. «C’est complètement ridicule», a-t-il ajouté.

«On ne peut pas combattre la crise climatique à coup de pipelines, d’oléoducs et de gazoducs. C’est un non-sens», a-t-il précisé.

Comme elle l'a dit à quelques reprises depuis le début de la campagne, Elizabeth May s'attend à ce que le prochain gouvernement soit minoritaire et promet de n'apporter son appui qu'au parti qui propose un plan concret pour lutter contre les changements climatiques.